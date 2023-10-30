Ghezzal devam edemedi, genç Yakup Arda Kılıç ilk kez forma giydi

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Beşiktaş´ın Gaziantep FK´yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Rachid Ghezzal, sakatlık yaşayarak kenara geldi.

19´uncu dakikada oyun durduğu anda kendini yere bırakan Cezayirli kanat oyuncusu, oyuna devam edemedi. Rachid Ghezzal´ın yerine altyapıdan kadroya dahil edilen 18 yaşındaki Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.

Oyuncu değişikliğini yaşandığı anlarda taraftarlar Rachid Ghezzal´ı ıslıklarla protesto etti.

YAKUP ARDA KILIÇ İLK KEZ FORMA GİYDİ

Öte yandan Burak Yılmaz´ın takımın başına getirilmesinin ardından A takım kadrosuna dahil edilen Yakup Arda Kılıç, siyah-beyazlı formayı ilk kez giyme sevinci yaşadı. İlk kez bir maç kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 21´inci dakikada Ghezzal´ın yerine oyuna dahil oldu.