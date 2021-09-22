Ghezzal, Altay maçında yok!

Süper Lig'in 6. haftasındaki Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Rachid Ghezzal'den Beşiktaş'a kötü haber... Yapılan tetkiklerin sonucunda Cezayirli yıldızın Altay maçında forma giyemeyeceği anlaşıldı. Ghezzal, Beşiktaş’ın şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Ajax maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

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