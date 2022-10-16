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Sakatlığı bulunan Romain Saiss yerine Francisco Montero'yu Tayyip Talha Sanuç'la birlikte savunmanın merkezinde görevlendiren Ismael, Gedson Fernandes'i kulübeye çekerek Salih Uçan'a orta sahada forma verdi.

Tayfur Bingöl ve Nathan Redmond'u da yedek soyunduran siyah-beyazlı teknik adam, Georges-Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal'ı 11'de görevlendirdi.

GHEZZAL 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 7 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.

Ghezzal sezonun ilk iki maçında ise Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a gol atmıştı.

MAÇI TAMAMLAYAMADI

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı maçı tamamlayamadı. İlk yarının son anlarında sakatlık geçiren ve kendini yere bırakan Ghezzal'e ilk müdahale saha içinde yapıldı ancak oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca değişiklik istendi. Kara Kartal'da Redmond, Ghezzal'in yerine oyuna dahil oldu.

Ghezzal'ın yanı sıra Salih Uçan da 1 maç sonra kadrodaki yerini aldı. Bu sezon siyah-beyazlı takımın tüm maçlarında forma giyen Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Giresunspor karşılaşmasında görev yapamamıştı.

MONTERO İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Emrecan Uzunhan'ın da sakatlığının devam etmesi üzerine teknik direktör Ismael, Montero'yu savunmada görevlendirdi. İspanyol stoper bu sezon sadece Alanyaspor maçının ikinci yarısında görev almıştı.

MADENCİLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Amasra'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden madenciler unutulmadı.

Cuma günü yaşanan kazada hayatını kaybeden maden işçileri için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan iki takım sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken, siyah-beyazlı taraftarlar, "Gün kömür karası" yazılı bir pankart açarak hayatını kaybeden maden işçilerini andı.

TRİBÜNLER KAPALI GİŞE

Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar stadın neredeyse tamamını doldururken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izleyenler arasında yer aldı.