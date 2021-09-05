Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktörlüğü Gheorhge Hagi’nin yaptığı Romanya’nın Farul Constanta ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti.
Mücadelenin ardından Hagi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul’a döndüğü için mutlu olduğunu belirten Hagi, "Evime döndüğüm için mutluyum. Hazırlık maçı için geldim. Hocama (Fatih Terim) teşekkür ederim, hazırlık maçını kabul etti. Biz takım olarak daha başlardayız. Daha yeni kuruluyoruz. Yeni bir mentalitemiz olması gerekiyor. Tecrübe kazanmak için çok iyi maç oldu. Öğreneceğimiz çok şey var. İlk devreden çok şey öğrendik. Bizim için çok iyi maç oldu. Herhalde Galatasaray’ın için iyi bir idman oldu. İstanbul’a döndüğüm için mutluyum. İki gün olmasına rağmen çok mutluyum" diye konuştu.
"Oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini gösterdiler"
Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Rumen futbolcular Morutan ve Cicaldau ile ilgili konuşan Gheorghe Hagi, "Rumen futbolcuların çok çalışması gerekiyor. Adaptasyon sağlamaları lazım. Oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini gösterdiler. Zamana ihtiyaçları var" şeklinde konuştu. İki oyuncunun Galatasaray'a transferinde rolünün bulunmadığını söyleyen Rumen teknik adam, Morutan ile kıyaslanmasıyla ilgili bir soruya, "Öyle bir karşılaştırmanın yapılmaması gerekiyor. O genç ve yetenekli bir futbolcu. Biraz sabır, zaman lazım. Yavaş yavaş kendisini ispat edecek" diye cevap verdi.
Türkiye’de hep karşılaştırılan Hagi mi, Alex mi sorusuna ise Gheorhge Hagi, "Ben sahada konuştum. Benim cevap vereceğim bir soru değil. Ben kendimi sahada ispat ettim. Ben tarihi sahanın içinde yazdım. Bu konularda konuşmayı başka insanlara bırakıyorum" şeklinde yanıtladı.
Galatasaray taraftarını çok sevdiğini belirten Hagi, "Onların da beni sevdiğini biliyorum. Her zaman takımın yanında olsunlar. Onlarla beraber Galatasaray daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı.
Hagi, son olarak bir basın mensubunun 'Hedeflerinde bir gün Türkiye var mı?' sorusuna da "Yüzde 100" dedi.
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