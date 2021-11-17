"GFK Fan Tokenlar"ın tanıtımı yapıldı

Kulüp binasında düzenlenen toplantıda konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, amaçlarının kalıcı gelirler elde etmek olduğunu söyledi.
Söz konusu firmanın dünyanın önde gelen firmalarından biri olduğunu aktaran Akınal, "Kulübümüzün kalıcı bir gelire kavuşması, günümüz futbol ekonomisi şartlarında oldukça önemlidir. Bizler de bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda basın mensuplarının ve taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunun yayılması için ciddi desteğe ihtiyacımız var." diye konuştu.
Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ise dünyanın önde gelen kulüpleriyle anlaşmalar yaptıklarını ifade ederek, şirket hakkında bilgi verdi.
Kulüplerin statlara gelemeyen kitleye ulaşması için ürün geliştirdiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:
"Böylelikle kulüplerimizin globalleşen dünyada yurt dışından gelir elde etmesini sağlıyoruz. Dünya genelinde 1,3 milyon kullanıcıya sahibiz. Bunların hepsi aynı uygulamayı kullanıyor. Barcelona taraftarı da var içinde, Trabzonspor taraftarı da var. Bu uygulama sayesinde Gaziantep'i dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu uygulamayı birincisi taraftar, GFK Fan Tokenları almak için kullanacak. İkincisi ise taraftarlar, kulüpler üzerinde söz hakkına sahip olacak. Bu söz hakkı kulüplerin onlara vereceği fırsatlara göre değişebiliyor. Trabzonspor takım otobüsünün rengi ve tasarımı değişti, taraftar karar verdi. Galatasaray'ın futbolcusu Morutan'ın forma numarasını taraftarlar belirledi. Bunun gibi örnekler. Aslında 1,3 milyon kullanıcımıza bunun gibi konularda söz hakkı veriyoruz."
Kulüplerin marka değerini artırmak için çabaladıklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:
"Asıl amacımız taraftarla kulüp arasında bir köprü oluşturmak ve bunu dünyaya yaymak. Şu an ön satış fiyatı 1 avro olarak çıkmayı planlıyoruz. Hedefimiz global dünyada satış gerçekleştirmek. Ama tabii ki piyasaya girdikten, ön satışlar yaptıktan sonra arz ve talebe göre değişebilen bir fiyat olacak. İlk arzda 150 bin adet çıkmayı hedefliyor. Fiyatın yükselmesi arz ve talebe göre değişiyor."
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