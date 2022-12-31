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Gezmeye geldiler, paraları bitince imamın koyunlarını çaldılar

Denizli’ye gezmeye gelen iki genç, paraları bitince imamın koyunlarını çalıp kayıplara karıştı. Olayın peşini bırakmayan JASAT’ın Muğla’da yakaladığı gençler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş: 31.12.2022 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Gezmeye geldiler, paraları bitince imamın koyunlarını çaldılar
Paraları bitince imamın koyunlarını çaldılar
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İHA

Denizli’nin Kale ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; A.K. (22) ve Y.K. (22), Bodrum'dan gezmek için geldikleri Kale ilçesinde paraları bitince ilginç bir yönteme başvurdu. Gençler gözlerine kestirdikleri imam Mehmet F.'nin (45) koyunlarını, geldikleri arabaya yükleyerek kaçtılar. Durumu fark eden imamın ihbarı üzerine JASAT ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Detaylı güvenlik kameralarını inceleyen JASAT, şüphelilerin bindikleri aracı tespit etti. Yapılan çalışmada gençler Muğla iline bağlı Bodrum ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Suçlarını itiraf eden gençler, paraları bittiği için hırsızlık olayını işlediklerini söyledi. İfadeleri ardından adliyeye sevk edilen gençler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gençlerin büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığından suç kayıtları olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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