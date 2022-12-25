"Gezmeye" diye çıkan 2 liseliden haber yok!

Bursa'da, sınıf arkadaşı 2 lise öğrencisi kızdan haber alınamıyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki bir lisede 2. sınıf öğrencisi olan Aslı Yurdakul (16) ve Elif Gavas (16), dün evlerinden "gezmeye çıkıyorum" diyerek ayrıldı. İki kız çocuğunun ailesi çocuklarından uzun bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ailelerin kayıp başvurusu üzerine polis arama çalışması başlattı. Polis ekipleri bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'nde kızlardan birinin telefonundan sinyal aldı. Sinyalin alındığı bölgede polis ve aileler, kayıp kızları arama çalışması başlattı.

Aileler, çocuklarını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.