Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar

08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatlarının talepleri alındı.
Tutuklu sanık Osman Kavala'nın avukatları, müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini isterken, diğer sanıklar ve avukatları da beraat talebinde bulundu.
Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü avukatları dava dosyasına dilekçe sunduklarını ve bu dilekçelerin içeriğini tekrar ettiklerini beyan ederek, davaya "katılan" sıfatıyla kabul edilmelerini istedi.
Taleplerin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazlarının beklenmesine, davet edilmesine rağmen duruşmaya katılmayan tanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve sanık Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine, katılma taleplerinin ise tüm müştekilerin beyanları alındıktan sonra değerlendirilmesine hükmetti.
Sanık İnanç Ekmekçi hakkında yakalama kararı, davetiye çıkarılmasına rağmen duruşmaya katılmayan 1 tanık hakkında ise zorla getirilme kararı çıkarılması kararlaştırıldı.
Heyet, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma şüphesi ve Anayasa Mahkemesi kararını gerekçe göstererek sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Duruşma Silivri'de yapılmak üzere 24-25 Aralık 2019'a ertelendi.
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