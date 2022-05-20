“+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali”, 25-26 Haziran’da Parkorman’a konuk olacak. Festivalde Moderat, L’Impératrice, Cigarettes After Sex, Tamino, Rhye, Molchat Doma, Feng Suave, Kit Sebastian, Jakuzi, Islandman, Palmiyeler ve Barış Demirel sahne alacak.



Salon İKSV’nin iyi müziği Beyoğlu’ndaki evinden şehrin büyük sahnelerine taşıdığı +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nin programına müzikseverleri heyecanlandıracak yeni isimler de eklendi.

Kit Sebastian

İlk açıklanan programıyla büyük ses getiren iki günlük müzik maratonunun yıldızları, Berlin minimal teknosuyla Moderat, funk’ın Paris baş temsilcisi olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen L’Impératrice, en tatlı kederlerin grubu Cigarettes After Sex ve bizi Ortadoğu’ya doğru kolektif bir yolculuğa çıkaracak Tamino’ya, erotik melodileri ve baştan çıkarıcı R&B ritimleri ile Rhye, karanlık ama dansa müsait, goth kültürü içeren müzikleri ile Molchat Doma, 70’ler popundan beslenen ve bu güne kadar 150 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan saykedelik pop ve soul ikilisi Feng Sauve ve Londra’nın kozmopolit kültüründen doğan grup Kit Sebastian da eklendi.

Palmiyeler

Festival ayrıca zengin programına Salon İKSV izleyicisinin yakından takip ettiği ve son zamanların en çok ses getiren isim ve gruplarını da eklemeyi ihmal etmedi. Bir gece ansızın yayımladıkları ilk teklileri “Koca Bi Saçmalık” klibi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Jakuzi, yeni ve egzotik tınılar peşinde koşan elektro-akustik üçlü Islandman, Salon’u iki kere tek başına dolduran indie/psychedelic pop-rock grubu Palmiyeler ve alternatif sahnenin başarılı trompet sanatçılarından, şarkıcı ve şarkı yazarı Barış Demirel de +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nde seyirciye unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.