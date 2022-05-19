Benzin fiyatarına zam üzerine zam! Ukrayna Rusya savaşındaki belirsizlik, ABD Merkez Bankası'ndan peşe pşe gelen açıklamlar ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik beraberinde benzin fiyatlarına zam olarak yansıyor. Haftanın ilk günü benzin fiyatlarına gelen 1,70 lira zammın ardından LPG fiyatlarında zam geldi. Daha bu zamlar yeni pompaya yansımışken dün gece benzine bir daha zam geldi. İşte 19 Mayıs benzin fiyatları...