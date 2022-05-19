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GEZE ZAMMI | Son dakika: Benzin fiyatları 25 TL'ye dayandı! LPG ve benzin - motorin fiyatları 19 Mayıs - GÜNCEL

GEZE ZAMMI | Son dakika: Benzin fiyatları 25 TL'ye dayandı! LPG ve benzin fiyatları 19 Mayıs

Benzin ve LPG fiyatları zamlandı! Benzin fiyatlarına gelen zammın ardından beklendiği üzere LPG fiyatlarına da zam geldi. Yapılan son zammın ardından güncel benzin fiyatları zam tablosunu haberimizde derledik. Öte yandan, benzinde yeni bir zam daha bekleniyor. İşte merak edilip araştırılan 18 Mayıs motorin, benzin ve LPG fiyatları tablosu...

19.05.2022 - 10:00 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Benzin fiyatarına zam üzerine zam! Ukrayna Rusya savaşındaki belirsizlik, ABD Merkez Bankası'ndan peşe pşe gelen açıklamlar ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik beraberinde benzin fiyatlarına zam olarak yansıyor.  Haftanın ilk günü benzin fiyatlarına gelen 1,70 lira zammın ardından LPG fiyatlarında zam geldi. Daha bu zamlar yeni pompaya yansımışken dün gece benzine bir daha zam geldi. İşte 19 Mayıs benzin fiyatları...

  • BENZİNDE YENİ ZAM

    Edinilen bilgiye göre, benzine yarından (19 Mayıs) itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam geldi. Artış, pompa fiyatlarına direkt yansıdı.

    LİTRESİ 24 TL’YE ÇIKACAK

    Zammın ardından benzinin litresi İstanbul’da 23,85 TL’ye, Ankara’da 23,96 TL’ye ve İzmir’de 23,97 TL’ye yükseldi.

  • LPG'YE ZAM GELMİŞTİ 

    LPG fiyatları hafta başı itibarı ile 40 kuruş zamlandı! Benzin fiyatları ise LPG fiyatlarından bir gün önce zam geldi. İşte benzin ve LPG fiyatları...

  • ZAMLA BERABER AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Anadolu yakası benzin fiyatı: 23,87 TL

    İstanbul Avrupa yakası benzin fiyatı:  23,87 TL

    Ankara benzin fiyatları: 23,96 TL

    İzmir benzin fiyatı: 23,99 TL

  • LPG fiyatları ise İstanbul Avrupa Yakası'nda 11,24 TL’ye, Anadolu Yakası'nda ise 11,43 TL'ye Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıktı.

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