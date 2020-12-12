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GetirYemek, Ocak ayı sonuna kadar restoranlardan alınan tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunu kaldırdı.

GetirYemek CEO’su Batuhan Gültakan konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “COVID-19 pandemisinin en çok sekteye uğrattığı sektörlerin başında yeme – içme sektörü geliyor. Şu anda pek çok işletme ayakta kalmaya çalışıyor. GetirYemek’teki sipariş yönlendirme hizmeti komisyonumuzu Ocak ayı sonuna kadar kaldırdık. Bu zorlu süreçte üzerimize düşeni yaparak, restoranlarımıza tam destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Sektör için düzenli nakit akışının önemini dikkat çeken GetirYemek, restoranların kazançlarını ertesi gün öğlene kadar hesaplarına göndermenin yanı sıra platforma listelenmeleri ve kampanyalara katılmaları gibi süreçler için herhangi bir ek ücret de talep etmeme kararı aldı.

Paket servise olan talebin artırılması için tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunun kaldıran firma restoranların siparişlerinin artması için kampanya desteği de sağlıyor. Bu kapsamda paket sipariş desteği için “bi mutluluk hareketi” başlatılırken restoranların verdikleri indirim kadar ek indirim sunuluyor.