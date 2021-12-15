Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Girişimcilik

Getir’in ABD’deki üçüncü durağı Boston oldu

Şikago ve New York’ta hizmet vermeye başlayarak ABD’ye giriş yapan yerli teslimat uygulaması Getir, ülkenin önemli eğitim ve finans merkezlerinden Boston’da da sipariş almaya başladığını duyurdu. Girişimin bu yılın başında İngiltere ile başlayıp Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam eden global yolculuğunun şu anda 3 kıtada toplam 9 ülkeye ulaştığı kaydedildi

15.12.2021 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Getir’in ABD’deki üçüncü durağı Boston oldu
HABERTURK.COM

Market ürünler teslimatı modeli ile faaliyet gösteren yerli girişim Getir, ABD’deki genişlemesine hızla devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında ilk olarak Şikago ile Amerika kıtasına ayak basan Getir, bu ay içinde başlattığı New York operasyonundan sonra şimdi de Boston’da sipariş almaya başladı.

Harvard ve M.I.T. gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra finans ve sağlık alanında da önemli bir merkez olan Boston'ın, ABD’nin önemli şehirleri arasında yer aldığı belirtildi.

Getir'in, Boston ile iki aydan daha kısa bir süre içinde ABD’nin 3 büyük şehrinde hizmet vermeye başlamış olduğu aktarılırken, girişimin bu yılın başında İngiltere ile başlayıp Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam eden global yolculuğunun şu anda 3 kıtada toplam 9 ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bel ağrısıyla gitti... Her şey ultrasonla ortaya çıktı
Bel ağrısıyla gitti... Her şey ultrasonla ortaya çıktı
2022 kehanetleri tüyler ürpertti!
2022 kehanetleri tüyler ürpertti!
Ünlü yıldızın oğlu evinde ölü bulundu
Ünlü yıldızın oğlu evinde ölü bulundu
Kilosu 600 liraya kadar çıksa da yoğun talep görüyor
Kilosu 600 liraya kadar çıksa da yoğun talep görüyor
Otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı
Otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı
Gözler Merkez Bankası faiz kararında
Gözler Merkez Bankası faiz kararında
Piyasalarda gözler Fed kararında
Piyasalarda gözler Fed kararında
İki tekerleklide ihracat yüzde 34 arttı
İki tekerleklide ihracat yüzde 34 arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.