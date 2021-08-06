Yıl başında Londra’da hizmet vermeye başlamasının ardından kısa sürede Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool ve Bristol'da da faaliyete geçerek İngiltere pazarında yükselen Getir, Premier Lig’in en önemli futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur’un üç yıl boyunca “Global Sponsoru” oldu.
Tottenham Hotspur ile yapılan bu anlaşmanın, Getir’in İngiltere’deki ilk sponsorluk anlaşması olma özelliğini taşırken dünyanın önde gelen spor kulüpleriyle anlaşmalar sağlanacağının da sinyallerini verdiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Getir Birleşik Krallık Genel Müdürü Turancan Salur, anlaşma ile spora ve sporculara verdikleri destekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Market teslimatı süresini dakikalara indirgeyerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Sahada olduğu gibi bizim için de her saniyenin önemi büyük. Bu doğrultuda, son teknoloji bir hizmet sunmaya ve taraftarlar için benzersiz deneyimler yaratmaya odaklanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Tottenham Hotspur Ticari Genel Müdür Yardımcısı Todd Kline de, ilerleyen yıllarda Getir ile çalışmayı sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Kline, "Getir ile yeni ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve Birleşik Krallık ve Avrupa'da yakaladıkları hızlı büyümelerinde yanlarında olmak için heyecanlıyız. İnovatif yaklaşımıyla Getir, müşterilerini, insanı ve teknolojiyi tüm faaliyetlerinin merkezinde konumlandırarak çevreye olan etkisini en aza indirgemek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda Getir ekibiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'NİN İKİNCİ 'UNİCORN'U
Getir, geçtiğimiz Mart ayında aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'nin ikinci 'unicorn' girişimi olmuştu. En son Haziran ayı başında 550 milyon dolar yatırım alan Getir, bu yatırımın ardından değerini 7.5 milyar dolara taşımıştı.
2015 yılından bu yana market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan yerli girişim, son dönemde İngiltere, Hollanda, Fransa, ispanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine açılarak dikkatleri üzerine çekti.
Getir, kısa bir süre önce de global genişleme hedefi doğrultusunda Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok’un tamamını satın aldı.
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