İspanya La Liga'nın 7. haftasında Getafe ile Valladolid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Valladolid 3-2'lik skorla kazandı.

Valladolid'in gollerini 20 ve 37'de Sergio Leon ile 49'da Oscar Plano kaydetti. Getafe'nin golleri ise 29'da Borja Mayoral ve 31'de Damian Suarez'den geldi.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, karşılaşmanın 73. dakikasında kullandığı penaltıyı kaçırdı. Enes, maçın son dakikalarında rakip kale önünde de önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

Ligde 7 puanda kalan Getafe 14. sırada yer alırken, aynı puandaki Valladolid 15. sırada bulunuyor.