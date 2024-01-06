Getafe, Enes Ünal'ın asist yaptığı kupa maçında Espanyol'u yenerek turladı
Getafe, Enes Ünal'ın da sonradan oyuna dahil olduğu maçta Espanyol'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve İspanya Kral Kupası'nda tur atladı.
İspanya Kral Kupası son 32 turunda milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, deplasmanda Espanyol'u 1-0 yendi.
Stage Front Stadı'nda oynanan mücadelenin 87. dakikasında Luis Milla'nın attığı golle galibiyete ulaşan Getafe, son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna giren Enes Ünal, Getafe'nin golünde asisti yapan isim oldu.
Geçen yılın mayıs ayında sağ dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Enes Ünal, 2 Ocak'taki Rayo Vallecano maçıyla sahalara dönmüştü.