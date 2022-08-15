Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe, LaLiga'nın ilk haftasında Atletico Madrid'i ağırladı.

Konuk ekip 15. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti; golün hazırlayıcısı ise Joao Felix oldu. İlk 45 dakika Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

İkinci yarıda da aynı ikili sahne aldı, Morata hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

Mücadelede 75. dakika oynanırken bu kez Antoine Griezmann farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Joao Felix ise maçtaki üçüncü asistini yaptı.

Sezona puansız başlayan Getafe ikinci haftada Girona'ya konuk olacak. 3 puanı 3 golle alan Atletico ise Villarreal'i ağırlayacak.