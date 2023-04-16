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Getafe: 0 - Barcelona: 0 MAÇ SONUCU

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) lider Barcelona, Getafe ile 0-0 berabere kaldı

Giriş: 16.04.2023 - 21:05 | Güncelleme: ABONE OL
Getafe: 0 - Barcelona: 0 MAÇ SONUCU
AA

Ligin 29. hafta maçında, şampiyonluğun en önemli favorisi Barcelona, Getafe'ye konuk oldu.

Gol krallığı yarışının ilk sırasındaki Robert Lewandowski (17) ile 3. sırasındaki milli futbolcu Enes Ünal'ın (13) karşı karşıya geldiği müsabakada iki takım da rakip fileyi havalandıramadı.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Girona karşısında aldığı golsüz beraberlikle son bulan ve bu hafta da Getafe ile yine berabere kalan Barcelona'nın, haftayı galibiyetle tamamlayan ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkı 11'e indi. 31 puanlı Getafe ise 15. sırada yer aldı.

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