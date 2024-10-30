Gerze'de iki güzergahta ortalama hız ihlal tespiti

Sinop'un Gerze ilçesinde iki güzergahta Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu. Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şehirler arası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda Ortalama Hız Tespit Sistemi'nin kurulduğu aktarıldı.

Bu kapsamda sistemin Gerze ilçesinde iki farklı noktada kurularak faaliyete alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Vatandaşlarımızın cezai işleme maruz kalmamaları bakımından bu konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilçemiz sınırları içerisinde Samsun-Sinop kara yolu etabında sistem kullanılacak. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Belirtilen yollarda vatandaşlarımızdan hız sınırlarına riayet ederek araçlarını dikkatli kullanmalarını rica ediyor, herkese kazasız yolculuklar diliyoruz."