Germencik'te temassız çöp kovası geliştiren öğretmenlere sertifika - AYDIN

İrem Murat Delgen Ortaokulundaki sertifika töreninde öğretmenlere sertifikaları Kaymakam Ayhan Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi tarafından takdim edildi.Proje kapsamında geliştirilen temassız çöp kovasının da tanıtımı yapıldı.Çöp kovasının özellikle salgın döneminde önemli bir ihtiyacı karşılayacağı ifade edildi.

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