Germencik'te Muhtarlar Günü kutlandı - AYDIN

AA

Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Koçarlı Muhtarlar Derneği Başkanı Hanife Kırkuşu, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.Burada konuşma yapan Kırkuşu, muhtarların, halkın güven oyuyla seçilen yerel yönetimin kılcal damarı ve demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.Törene, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan da katıldı.Germencik ilçesindeki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Tay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Programda İlçe Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından muhtarlara plaket takdim edildi.