        Haberler Gündem Güncel Germencik'te incir festivali başladı | Son dakika haberleri

        Germencik'te 21'incisi düzenlenen incir festivali başladı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen "21. Germencik İncir Festivali" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 12:15 Güncelleme: 23.09.2025 - 12:15
        • 1

          Aydın'ın Germencik Belediyesi'nin organize ettiği 21. İncir Festivali'nİN açılışı için kortej yürüyüşü gerçekleşti.

        • 2

          Ali Şanlı Kültür Meydanı'nda başlayan yürüyüşe katılanlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

        • 3

          Katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış töreninin yapıldığı alana kadar yürüdü.

        • 4

          Kaymakam Sultan Doğru, açılıştaki konuşmasında, yörenin bereketli topraklarının çiftçilerin alın teri ve incirle buluştuğunu söyledi.

        • 5

          Doğru, "Bizim için incir sadece bir meyve değil emeğin, sabrın simgesidir. Bu güzel festival birliğimizin, beraberliğimizin ve birliğimizin aynı zamanda bir teminatı. Çünkü hep birlikteyiz ve daha ileri gideceğiz." dedi.

        • 6

          Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ise bir hafta sürecek festivalde ilçenin bereketli topraklarını ve incirini anlatacaklarını dile getirdi.

        • 7

          Festival kapsamında incirle ilgili etkinler, söyleşi ile konserler düzenlenecek.

        • 8
