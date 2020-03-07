Germencik'te asayiş uygulaması - AYDIN

Drone destekli uygulama kapsamında 8 ekip, 41 personel, 2 detektör köpeği görev aldı, 432 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 94 araç kontrol edildi.Kontrollerde 1,18 gram esrar, 2,29 gram metamfetamin, 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kiyi hakkında yasal işlem yapıldı.

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