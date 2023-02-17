Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 TCMB Şubat ayı PPK faiz kararı ne olacak?

Geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı, 2023 yılının ikinci Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrasında açıklanacak. Şubat ayı faiz kararı öncesinde beklentinin ne yönde olduğu yatırımcılar tarafından sorgulanırken kararın açıklanacağı tarih hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, 2023 TCMB Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ve PPK toplantı tarihi...

Giriş: 17.02.2023 - 19:39 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Merkez bankası fazi kararı için geri sayım devam ediyor. Her ay gerçekleştirilen faiz kararı toplantısı öncesinde, piyasaların şubat ayı faiz beklentisi araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim ile güncel toplantı tarihi ve geçen ayın kararı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

  • ŞUBAT 2023 FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

    TCMB'nin PPK takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ocak ayı kararı 23 Şubat 2023 Perşembe günü duyurulacak.

  • OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit bıraktı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ayını da pas geçmişti.

    Aralık ayındaki karar metninde mevcut politika faizinin yeterli görüldüğü belirtirken, bugünkü karar metninde benzer bir ifade yer almadı. Bazı piyasa katılımcıları bu cümlenin kaldırılmasını ilave faiz indirimlerinin işareti olarak yorumladı.

  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023 

    19 Ocak 2023

    23 Şubat 2023

    23 Mart 2023

    27 Nisan 2023

  • 25 Mayıs 2023

    22 Haziran 2023

    20 Temmuz 2023

    24 Ağustos 2023

    21 Eylül 2023

  • 26 Ekim 2023

    23 Kasım 2023

    21 Aralık 2023

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.