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Geri sayım başladı... ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve tarih ne? ATA AÖF 2022 vize sonuçları

Geri sayım başladı... ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve tarih ne?

Üniversite eğitimini örgün eğitimle tamamlama imkanı olmayan ya da ikinci üniversite için Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler için vize dönemi sınavları tamamlandı. Sınava katılan öğrenciler vize sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte ATA AÖF sınav sonuçları için araştırmalara başladı.

13.04.2022 - 17:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavları Nisan ayı 9'u ile 10'unda gerçekleşti. Sınav merkezlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilen ATA AÖF vize dönemi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav sonuçlarına çevrildi. ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları 3 oturumda gerçekleşen sınavların tamamlanmasıyla birlikte erişime açıldı.

  • ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ATA AÖF vize dönemi sınavları 9-10 Nisan'da üç oturumda yüz yüze olarak yapıldı. ATA AÖF sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 

  • ATA AÖF VİZE SORULARI YAYINLANDI

    ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevap anahtarları öğrencilerin erişimine açıldı. ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler Çarşamba günü (13 Nisan 2022) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilecekler. 

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