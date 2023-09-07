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        Haberler Gündem Eğitim Geri ödemesiz KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023-2024 GSB KYK burs ve kredi başvuru şartları neler, kimler alabilir?

        KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuru şartları...

        KYK yurt başvurularının alınmasının ardından sonuçların açıklanmasına ilişkin geri sayım sürüyor. Söz konusu durumun yanı sıra KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı da gündem olmuş durumda. Konuya ilişkin en çok; KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları nelerdir ve kimler alabilir gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 10:55 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:55
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        • 1

          KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Söz konusu burs ve krediden faydalanmak isteyen yurt genelindeki binlerce öğrenci; KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl ve nereden yapılacak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, KYK burs ve kredi başvurularına dair tüm bilinmesi gerekenler...

        • 2

          KYK BURS - KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

          E-DEVLET KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NEDİR?

          Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversite öğrencilerinin başta eğitim, konaklama ve diğer ihtiyaçları için burs desteği sağlıyor. Burs başvuruları değerlendirilirken adayların ve ailesinin ekonomik durumları belirleyici oluyor.

          Burs verilmeyen öğrencilere ise geri ödemeli kredi desteği sağlanıyor. Burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilir.

        • 4

          Yurt dışında eğitim alan öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri burs müracaatında bulunabilir. Başarı kriterlerini sağlamayan adayların bursları krediye dönüşebilir. KYK burs başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat müracaat etmesine gerek bulunmuyor.

        • 5

          AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?

          Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

        • 6

          KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI AYRI AYRI MI?

          Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan kredinin herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Öğrenciler sadece kredi başvurusunda bulunamazlar.

          KYK burs başvurusunda bulunurken öğrenciler aynı anda kredi için de müracaat etmiş olur. Yapılan değerlendirme sonucunda burs hakkı elde edemeyen adaylara geri ödemeli kredi verilir. Öğrenci kredisi ödemeleri mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlar.

        • 7

          ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

          Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

          Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

          Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

          Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

          Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

          Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

          Amatör milli sporcu olan öğrenciler

        • 8

          KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

          2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.

          Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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