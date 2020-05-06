Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika müjdeli haber geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid 19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi. SGK geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri? 32 ilaç listesi belli oldu mu?

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 32 ilacın listesini henüz açıklamadı. Detaylar gelince haberimizde olacaktır.