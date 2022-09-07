Geri manevra yaparken motosikletli çocuğa çarptı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

S.G. (68) idaresindeki kamyon, geri manevra yaparken Alper Boğa'nın (16) kullandığı motosiklete çarptı.

Ağır yaralanarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Boğa, Manisa'ya sevki sırasında yolda durumunun ağırlaşması üzerine Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü S.G, gözaltına alındı.