Kocaeli'de feci olay: Ekiplerin çabası yetmedi!
Kocaeli'de yolda yürürken geri manevra yapan kamyonun çarptığı yaşlı adam, dakikalarca kalp masajı yapan sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi girişinde kurulan pazar yerinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen feci kazada, pazar yerine doğru yürüyen ve kimliği tespit edilemeyen yaşlı adama, geri manevra yapan Zekeriya Çelik yönetimindeki kamyon çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yaptığı yayanın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ambulansla Körfez ilçe Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralı, kurtarılamadı.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatılırken, kamyon şoförü Zekeriya Çelik gözaltına alındı.