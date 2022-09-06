Geri manevra yapan kamyonet yaşlı kadını ezdi

Balıkesir'de, geri manevra yapan kamyonetin altına kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi 1012 Sokak'ta meydana gelen kazada, Ç.K. (21) yönetimindeki kamyonet, dar sokakta geri manevra yaparken 84 yaşındaki Nurhan Köreleroğlu'na çarptı.

Yaşlı kadın kamyonetin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Nurhan Köreleoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü, geri manevra yaparken yaşlı kadını görmediğini ifade etti. Köreleroğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.