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        Haberler Gündem 3. Sayfa Geri manevra feci bitti: 1 ölü, 1 yaralı

        Çorum'da otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı

        Çorum'da baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:40
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          Çorum'da, Arap Ali Ş. (83) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, geri manevra yaptığı sırada Çomar Barajı'nda düştü.

        • 2

          İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        • 3

          Polis dalgıç ekibince sudan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        • 4

          Araçta bulunan Menevşe Ö. (52) kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

        • 5

          Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Menevşe Ö, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        • 6
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