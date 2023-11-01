Çorum'da otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum'da baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
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Çorum'da, Arap Ali Ş. (83) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, geri manevra yaptığı sırada Çomar Barajı'nda düştü.
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İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Polis dalgıç ekibince sudan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Araçta bulunan Menevşe Ö. (52) kendi imkanlarıyla sudan çıktı.
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Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Menevşe Ö, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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