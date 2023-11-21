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        Haberler Gündem 3. Sayfa Geri manevra faciayla sonuçlandı!

        Büyükçekmece'de iş makinasının geri manevrası faciayla sonuçlandı

        İstanbul Büyükçekmece'de kaldırım ve çevre düzenlemesi yapan iş makinası geri manevrası faciayla sonuçlandı. İş makinasının altında kalan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İş makinası operatörü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:19 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:20
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          İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kaldırım ve çevre düzenlemesi yapan iş makinası geri manevra yaptığı sırada S.G.'nin (72) ölümüne neden oldu.

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          Olay, saat 14.30 sıralarında Ekinoba Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi.

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          İddiaya göre, iş makinası sokakta kaldırım ve çevre düzenlemesi yaptığı sırada geri manevra yaptı. S.G. (72) iş makinasının altında kaldı.

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          Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, S.G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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          İş makinası operatörü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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