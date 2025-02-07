Geri manevra faciası! Yaşlı kadına çarptı
Bursa'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte geri manevra yapan çöp kamyonunun çarptığı 66 yaşındaki Nuriye Tan hayatını kaybetti
Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Olayda M.B. idaresindeki çöp kamyonu geri manevra yaparken Nuriye Tan'a (66) çarptı.
AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü M.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.