Hayati tehlikesi var

Kenan Taşkın'ın haberine göre bir turizm firmasında şoför olarak çalışan 35 yaşındaki Veysel Değerli, önceki gün Beşirli Mahallesi'nden turistleri almaya gitti. Turistleri minibüse yerleştiren Değerli, şoför mahalline geçmek için geri geri yürümeye başladı. Ayağı takılan Değerli dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten beton zemine çakıldı.

Talihsiz adamın düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkeiz'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Veysel Değerli'yi ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adamın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.