Geri dönüşümle mobil kafe oldu

Antalya'nın Finike ilçesinde kullanım ömrünü tamamlayan toplu taşıma otobüsü, mobil kafeye dönüştürüldü.

Finike Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Çetin, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıl önce Sahilkent bölgesindeki kullanımı sona eren otobüsün yeniden dizayn edildiğini söyledi.

Modern bir hale getirilen otobüste kafe ortamı oluşturulduğunu dile getiren Çetin, otobüsün Finike sahillerinde hizmet vereceğini belirtti. Çetin, deniz manzarası sunan mobil kafenin saat 08.30 ila 23.00 arasında açık olacağını kaydetti.