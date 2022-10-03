Geri dönüşlerin kralı Trabzonspor!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sezona sancılı başlamıştı. Kadroda yaşanan kabuk değişiminin sıkıntılarını yaşayan Karadeniz ekibi, son haftalarda Avrupa'nın ardından ligde de galibiyetlerine devam ediyor. Bordo-mavililer, Gaziantep FK müsabakasından sonra lige verilen milli aranın ardından Kayserispor karşısında da yeni bir geri dönüşe imza attı.

Geçtiğimiz sezon geriye düştüğü maçları kazanmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, bu sezon da aynı duruşu Gaziantep FK ve Kayserispor karışışında sergiledi. Karadeniz temsilcisi, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 16 puan toplayan bordo-mavililer, söz konusu puanların 6'sını geri dönüşler sayesinde elde etti.

Üst basamaklara doğru tırmanışını sürdüren Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon ise 15 maçta geriden gelip 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı.