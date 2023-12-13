Uykunuz için gereken her şeyi yapıyorsanız ancak uyandığınızda hâlâ kendinizi dinlenmiş hissetmiyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almanız önerilir. Bir doktora danışmak, uyku apnesi gibi bir uyku bozukluğunu veya asit reflü veya yüksek tansiyon gibi uykuyu etkileyebilecek başka bir sağlık sorununu ekarte etmenize yardımcı olabilir. Uykunuzun kalitesini etkileyebilecek diğer faktörler arasında birden fazla ilaç kullanmak, depresyon, kaygı, yalnızlık ve sıcaklık, gürültü ve ışığa maruz kalma gibi çevresel değişikliklerin de yer alabileceğini unutmayın.

Kaynak: Health Harvard