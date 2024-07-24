Gerçeklik terapisi nedir? Gerçeklik terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

GERÇEKLİK TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Gerçeklik terapisi, danışanların sorunlarını çözmelerine ve yaşamlarını daha tatmin edici hale getirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yapılandırılmış bir yaklaşımdır. Terapinin başlangıcında, terapist ve danışan arasında güven ve işbirliğine dayalı bir ilişki kurulur. Terapist, danışanın mevcut durumunu anlamak için sorular sorar ve danışanın ihtiyaçlarını ve isteklerini belirlemeye çalışır. Bu süreçte, danışanın hangi ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve bu ihtiyaçları karşılamak için hangi davranışların değişmesi gerektiği üzerine odaklanılır.

Gerçeklik terapisinde, bireylerin geçmişteki hataları veya travmaları üzerinde uzun uzun durmak yerine, şu anda ne yapabileceklerine odaklanılır. Terapist, danışanın gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemesine yardımcı olur ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları planlar. Danışan, kendi davranışlarının sorumluluğunu almayı ve seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyi öğrenir. Bu süreçte, danışanın kendine ve başkalarına karşı dürüst olması teşvik edilir.

Terapist, danışanın olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını fark etmesine ve bunları daha olumlu ve yapıcı alternatiflerle değiştirmesine yardımcı olur. Danışan, problem çözme becerilerini geliştirir ve yaşamındaki ilişkilerini daha sağlıklı hale getirmek için çalışır. Gerçeklik terapisinin temelinde, bireyin kendi yaşamı üzerinde kontrol sahibi olduğu ve yaptığı seçimlerle bu kontrolü daha bilinçli bir şekilde kullanabileceği inancı yatar. Bu yaklaşım, bireylerin daha mutlu, tatmin edici ve dengeli bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.