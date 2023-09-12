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        Haberler Sağlık Gerçek mi yoksa bir efsane mi? Çorabınızda soğanla uyumak gribi iyileştirir mi?

        Gerçek mi yoksa bir efsane mi? Çorabınızda soğanla uyumak gribi iyileştirir mi?

        Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlığı ve grip sizi perişan ediyor olabilir. İlaç tedavisi kullanmanıza rağmen hastalığın etkileri bir türlü hafiflemediğinde takviye gıdalara başvuruyoruz. Bunlardan birisi de son günlerde internette sıklıkla karşılaştığımız çorabın içine soğan koyma işlemi. Peki bu yöntem gerçekten etkili mi yoksa sadece bir efsaneden mi ibaret?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 13:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:18
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        • 1

          Riske girmeden ve ayağınızda soğan varken uyumadan önce, bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bilim bulunmadığını unutmamak önemlidir. Grip, enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırması sonucu ortaya çıkan bir solunum yolu enfeksiyonudur.

        • 2

          Mayo Clinic'e göre virüsün vücudunuza erişmesini sağlayan bu damlacıkları soluyorsunuz. Soğan, WebMD tarafından belirtildiği gibi kanser ve kalp hastalığı riskinizi azaltmak gibi yenildiğinde vücudunuz için birçok iyileştirici faydaya sahip olduğu bilinen yaygın bir besindir. Bununla birlikte, genellikle soğanın yenilmesiyle iyileştirici faydaları gün ışığına çıkar; bunları ayağınıza koymak belirtilerinize yardımcı olmayacaktır.

        • 3

          BİLİM SOĞANI ÇORABIN İÇİNE KOYUP UYUMA YÖNTEMİNİ DESTEKLEMİYOR

          Pek çok kocakarı masalının anekdotsal kanıtlarla desteklenmesi vardır. Ancak bilim, soğuk algınlığı veya grip belirtilerini hafifletmek için çorabınıza soğan koymayı desteklemiyor. Refleksoloji durumunda ise semptomlarınızı daha da kötüleştirebilir.

        • 4

          Science Direct'e göre soğanın antibakteriyel niteliklere ve antioksidanlara sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nitelikler insan vücuduna en çok, soğanı cildinize sürmek yerine tükettiğinizde fayda sağlar.

        • 5

          Iowa Eyalet Üniversitesi'nden profesör Dr. Ruth MacDonald, Healthline'a soğanların "kimyasal antibiyotiklerden çok daha az etkili olduğunu" söyledi. Healthline ayrıca virüslerin insan konakçının içinde yayılması gerektiğine dikkat çekiyor, bu nedenle cilde bir soğan koymak onu etkili bir şekilde ortadan kaldırmayacaktır.

        • 6

          Bazı insanlar, grip belirtilerini hafifletmede soğanın ayağa baskı yaparak yerleştirilmesinin faydalı olabileceğini düşünüyor. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi tarafından yapılan araştırma, semptomları hafifletmek için el ve ayaklardaki baskı alanlarını kullanan refleksolojinin, enfeksiyon veya ateşten muzdarip bir vücudu aşırı uyarabildiğini gösterdi. Bu nedenle grip olanlara faydası olmayabilir. Çoraplarınızı soğanla doldurmak muhtemelen size zarar vermeyecek olsa da, faydası da olmayacaktır. Peki, bu efsane tam olarak nereden geldi?

        • 7

          BU İDDİA NEREDEN ÇIKTI?

          Çorap çılgınlığındaki heyecan, TikTok'u yeniden popüler hale getirmiş olsa da, sadece sahneye çıktığında ortaya çıkmadı. Aslında modern tıptan önce kullanılan eski bir çare. İddia edilen tedavi 1500’lü yıllara dayanıyor.

        • 8

          Modern tıp ve bakteri ve virüslerin tam olarak anlaşılmasından önce, soğuk algınlığı ve gribin kötü havadan yayıldığı düşünülüyordu. Soğanın kötü havayı emerek hastalardan uzak tutmaya yardımcı olduğu düşünülüyordu ve önleyici tedbir olarak kullanılıyordu.

        • 9

          Ayrıca Medical News Today, cilde uygulanan soğanın daha önce kanınızı temizlediğinin düşünüldüğünü belirtti. Yani ayağınızın altına bir soğan koyduğunuzda birçok kişi onun toksinleri dışarı atacağına inanıyordu.

        • 10

          Modern tıp, soğanın aslında bakterileri absorbe etmediğini kanıtladı. Ve grip vücudunuzda meydana geldiği için soğan etkisiz olacaktır. Yine de bazı insanlar bu yönteme yemin ediyor. Araştırmalar, çoraplarınıza soğan doldurmanın plasebo etkisi yaratabileceğini ve insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak kanıtlanmış bir yöntemle daha fazla şansınız olabilir.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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