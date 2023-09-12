Gerçek mi yoksa bir efsane mi? Çorabınızda soğanla uyumak gribi iyileştirir mi?

Bazı insanlar, grip belirtilerini hafifletmede soğanın ayağa baskı yaparak yerleştirilmesinin faydalı olabileceğini düşünüyor. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi tarafından yapılan araştırma, semptomları hafifletmek için el ve ayaklardaki baskı alanlarını kullanan refleksolojinin, enfeksiyon veya ateşten muzdarip bir vücudu aşırı uyarabildiğini gösterdi. Bu nedenle grip olanlara faydası olmayabilir. Çoraplarınızı soğanla doldurmak muhtemelen size zarar vermeyecek olsa da, faydası da olmayacaktır. Peki, bu efsane tam olarak nereden geldi?