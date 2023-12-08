Gerçek kişiliğinizi ortaya çıkaran küçük alışkanlıklar
Hepimiz bakış açımız, zevklerimiz ve alışkanlıklarımızın bir bütünüyüz. Biz fark etmesek de çevremizdeki herkese kişiliğimiz hakkında mesaj veririz; bu bazen bir ayakkabı tercihiyle bile olabilir.
- 1
BESLENME TARZI
Bir kişinin yemeğini hızlı yemesi daha hırslı biri olduğuna işaret edebilirken; yavaş yemek yiyen biri hayatın tadını çıkarmaya daha meyillidir. Ayrıca kişinin sağlıklı veya kötü beslenme şekli kişisel değere yönelik bir mesaj olabilir.
- 2
PARA HARCAMA ALIŞKANLIKLARI
Para harcama konusundaki yaklaşımınız çok şey söyleyebilir. Dürtüsel harcama sorumsuzluğun sinyali olabilirken, daha düşünülmüş bir yaklaşım rasyonelliği ve sabrı yansıtabilir.
- 3
DURUŞ
Nasıl oturduğunuz veya ayakta durma şekliniz kişiliğiniz hakkında mesajlar verebilir. Öne eğilmiş bir duruş kararsızlığı çağrıştırabilirken, düz ve kendinden emin bir duruş özgüveni yansıtır.
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- 4
YÜRÜYÜŞ TARZI
Yürüyüşünüz sizinle ilgili bir mesaj verir. Kendinden emin bir adım, açıklığı ve sosyal ustalığı gösterebilirken; daha kapalı bir duruş, kırılganlığı ve cesaretsizliği yansıtabilir.
- 5
MAİL YAZMA
Dijital iletişim tarzınız gerçek hayattaki karakterinizi yansıtabilir. Benmerkezci insanlar mailinde daha çok 'ben' veya 'benim' gibi ifadeler kullanırken, daha titiz yapıya sahip olanlar yazım hatalarına dikkat eder.
- 6
EL SIKIŞMAK
El sıkışma şekliniz çok şey anlatıyor. Sağlam bir el sıkışma genellikle güven ve dışa dönüklük anlamına gelirken, gevşek bir el sıkışma güvensizliğe işaret edebilir. El sıkışmanın ardından elinizin açısı bile hakimiyeti veya kontrolü ifade edebilir.
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- 7
AYAKKABI SEÇİMİ
İlginç olsa da ayakkabı seçiminiz kişilik özelliklerinize dair ipuçları verebilir. Kişilik Araştırmaları Dergisi'nde yapılan bir araştırmaya göre; rahat ayakkabıları tercih edenler daha uyumlu olurken, bilekte bot giyenler saldırganlığa daha eğilimli kişiler.
Kaynak: Mystic Alraven