Fransız teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Houllier, bir süre önce aort ameliyatı geçirmişti.

Fransa Milli Takımı, Lyon, PSG, Liverpool ve Aston Villa gibi ekiplerde görev yapan Houllier, son olarak Red Bull'un sahibi olduğu kulüpler için görev alıyordu.