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Gerard Butler ile Morgan Brown tatilde: Kumsalda masaj! - Magazin haberleri

Gerard Butler ile Morgan Brown tatilde: Kumsalda masaj!

Gerard Butler ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Morgan Brown, çıktıkları Malibu tatilinde objektiflere yansıdı. Aşıklar, bir ara plajda gözlerden uzak bir köşeye çekildi. O sırada Brown'un kumsalda yüzüstü bir şekilde uzanan sevgilisine masaj yaptığı görüldü

26.07.2021 - 13:38 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İskoç oyuncu Gerard Butler, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı meslektaşı Morgan Brown ile birlikte Malibu'da görüntülendi. Soluğu tatilde alan çift, önceki gün sıcak havanın ve denizin tadını çıkardı.

  • Kendilerini serin sulara bırakan Butler ile Brown, ardından gün boyu güneşlenmeyi ihmal etmedi. Genellikle arkadaş grubuyla birlikte objektiflere yansıyan çiftin bu kez baş başa olduğu görüldü.

  • Beyaz iddialı bir bikini giymeyi tercih eden Brown, fit vücuduyla dikkat çekti.

  • Rol aldığı filmlerde kaslarını da sergileyen 51 yaşındaki Gerard Butler'ın ise pandemi sürecinde aldığı kilolarla henüz vedalaşmamış olduğu dikkatlerden kaçmadı.

  • Aşıklar, bir ara kumsalda gözlerden uzak bir köşeye çekildi. O sırada ünlü oyuncu, yüzüstü bir şekilde kumsalda uzanan sevgilisine masaj yaptı.

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