Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemeye alınan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan ve Yönetim Kurulu savcılığa sevk edildi. Erkan ve GEPOSB yönetim kurulu görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. GEPOSB yönetimi konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

2001 YILINDA KURULDU

İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, 2001 yılında 44 sicil numarasıyla Karma OSB Tüzel Kişiliği kazanarak kuruldu. Bölge içerisinde gıda, tekstil, plastik, elektrik-elektronik, makine, kimya, otomotiv, petrokimya, metal, madeni eşya, cam, sağlık ve bilişim sektörlerine ait firmalar yer alıyor. Yüzde 98 doluluk oranına sahip olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 11 bin 423 kişi istihdam ediliyor.