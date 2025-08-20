Georgina Rodriguez, tatilde yüzüğünü sergiledi

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun 9 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Georgina Rodriguez, son tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Kısa süre önce Cristiano Ronaldo’dan evlilik teklifi alan Georgina Rodriguez, sahilde çekilen fotoğrafları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Georgina Rodriguez, yaklaşık 5 milyon dolar değerinde olduğu öne sürülen "Göktaşı gibi" şeklinde yorumlana yüzüğünü de pozlarında öne çıkararak sık sık sergiledi.

Fotoğraflar: Instagram