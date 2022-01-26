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Georgina Rodriguez'e akrabaları ateş püskürdü: Sonradan görme!

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'e dayısı Jesus Hernandez ve üvey kardeşi Patricia Rodriguez'den tepki geldi. Yeğeni için "Tam bir sonradan görme!" ifadelerini kullanan Hernandez, "Defalarca onunla konuşmaya çalıştım. Hatta Cristiano'nun Facebook sayfasına 'Dünyanın en kötü kadını yanında. Eğer bilmek istiyorsan bana ulaş, sana anlatırım' yazdım." dedi

26.01.2022 - 17:48 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Geçen ay ikiz bebeklerinin olacağını müjdeleyen futbolcu Cristiano Ronaldo'nun (36) nişanlısı Georgina Rodriguez (27), Netflix için hazırlanan yeni programında anlattıkları nedeniyle aile üyelerini kızdırdı.

  • "GEÇMİŞİMDEN UTANMIYORUM"

    Geçtiğimiz aylarda kendi adını taşıyan bir program çıkartarak geçmişten bu zamana kadar edindiği tecrübelerini aktaran Rodriguez, Ronaldo ile geldiği yeri ve geçmişinden asla utanç duymadığını söylemişti.

  • Ünlü model, yıldız futbolcu hayatına girmeden önce çektiği yokluğu ve Ronaldo'yla tanıştan sonra ise her şeye sahip olmanın ne demek olduğunu anladığını dile getirmişti.

    Georgina Rodriguez'in açıklamalarının ardından akrabaları, ünlü model ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

  • AİLE ÜYELERİNDEN TEPKİ

    Rodriguez'in The Sun'a konuşan bazı aile üyeleri, ünlü modele tepki gösterdi. Georgina Rodriguez için "Sonradan görme!" diyen dayısı Jesus Hernandez, yeğeninin milyoner futbolcu Ronaldo ile tanıştıktan sonra ailesini unuttuğunu iddia etti.

  • "BİZDEN UTANIYOR!"

    Hernandez, Rodriguez hakkkında şunları söyledi:

    Biz de onun gibi lüks içinde yaşamıyoruz diye bizden daha iyi olduğunu düşünüyor ve bizden utanıyor! Ondan şimdiye kadar asla bir şey istemedim. Ronaldo ile birlikte olduğunu öğrendiğimden beri beni bir veya iki kere aradı.

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