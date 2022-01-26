"BİZDEN UTANIYOR!"

Hernandez, Rodriguez hakkkında şunları söyledi:

Biz de onun gibi lüks içinde yaşamıyoruz diye bizden daha iyi olduğunu düşünüyor ve bizden utanıyor! Ondan şimdiye kadar asla bir şey istemedim. Ronaldo ile birlikte olduğunu öğrendiğimden beri beni bir veya iki kere aradı.