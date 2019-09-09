- Getty Images Macaristan do\u011fumlu Yahudi as\u0131ll\u0131 Amerikal\u0131 i\u015fadam\u0131 George Soros d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 k\u00f6\u015felerindeki \u00e7e\u015fitli sosyal destek projelerine bug\u00fcne kadar 32 milyar dolar harcayan bir hay\u0131rsever iken, nas\u0131l olup da ABD den Avustralya ya Macaristan dan Honduras a sa\u011f iktidarlar\u0131n k\u00fcresel komplo iddialar\u0131n\u0131n oda\u011f\u0131na yerle\u015fti? Mike Rudin iddialar\u0131 ve gerisindekileri ara\u015ft\u0131rd\u0131: Ge\u00e7en y\u0131l\u0131n Ekim ay\u0131n\u0131n sakin bir Pazartesi \u00f6\u011fleden sonras\u0131, m\u00fclti-milyarder i\u015fadam\u0131 George Soros un New York eyaletinin kuzeyinde, ye\u015fillikler i\u00e7indeki korunakl\u0131 malikanesinin posta kutusuna irice bir sar\u0131 zarf b\u0131rak\u0131ld\u0131. Zarf ku\u015fkulu g\u00f6r\u00fcn\u00fcyordu. \u0130ade adresi yanl\u0131\u015f yaz\u0131lm\u0131\u015f ve sabah postas\u0131ndan sonra gelmi\u015fti. Hemen polis \u00e7a\u011f\u0131r\u0131ld\u0131 ve k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde Federal Soru\u015fturma B\u00fcrosu FBI ajanlar\u0131 da geldi. Hava baloncuklu sar\u0131 zarf g\u00fcvenlik g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan dikkatle a\u00e7\u0131ld\u0131, i\u00e7inden Soros un \u00fczerine k\u0131rm\u0131z\u0131 kalem ile \u00e7arp\u0131 i\u015fareti konmu\u015f bir foto\u011fraf\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. Foto\u011fraf\u0131n yan\u0131s\u0131ra zarfta 15 santimlik plastik bir boru, k\u00fc\u00e7\u00fck bir saat, teller, pil ve kara baruttan imal edilmi\u015f bir t\u00fcr el yap\u0131m\u0131 bomba da vard\u0131. Eski ba\u015fkan Barack Obama, eski d\u0131\u015fi\u015fleri bakan\u0131 Hillary Clinton ve \u00f6nde gelen Demokrat siyaset\u00e7ilere de buna \u00e7ok benzeyen 10 u a\u015fk\u0131n zarf yollanm\u0131\u015ft\u0131. - David Cypkin Florida da bulunan Sayoc un beyaz minib\u00fcs\u00fc Trump yanl\u0131s\u0131 \u00e7\u0131kartma ve afi\u015flerle donat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131 Zarflar\u0131n i\u00e7indeki d\u00fczeneklerin hi\u00e7 biri patlamad\u0131. FBI bombalar\u0131n izini s\u00fcrd\u00fc ve Florida da bir s\u00fcpermarketin otopark\u0131na b\u0131rak\u0131lan, Trump yanl\u0131s\u0131 ve Demokrat kar\u015f\u0131t\u0131 \u00e7\u0131kartmalarla s\u00fcslenmi\u015f beyaz bir minib\u00fcse ula\u015ft\u0131. Sa\u011fc\u0131 medya derhal bunun kritik Kongre ara se\u00e7imi \u00f6ncesinde Ba\u015fkan Donald Trump ve Cumhuriyet\u00e7i Parti yi karalamay\u0131 ama\u00e7layan bir yalan haber oldu\u011funu ileri s\u00fcren haberler yay\u0131nlad\u0131. Fox Business kanal\u0131nda sohbet program\u0131 yapan Lou Dobbs Sahte Haber - Sahte Bombalar. B\u00f6yle bir sahtecilikten kimin \u00e7\u0131kar\u0131 olabilir? diye sordu. Muhafazakar radyo \u015fovu sunucusu Rush Limbaugh Cumhuriyet\u00e7iler b\u00f6yle \u015feyler yapmaz diye ekledi. Morgan Finkelstein Muhafazakar g\u00f6stericiler Sahte Haber Sahte Bombalar pankartlar\u0131yla y\u00fcr\u00fcd\u00fc Hemen ard\u0131ndan internette bombal\u0131 zarflar\u0131n bizzat Soros taraf\u0131ndan \u00f6rg\u00fctlenmi\u015f bir komplo oldu\u011fu iddialar\u0131 dola\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Ba\u015fkan Trump i\u011fren\u00e7 bir eylem diye niteledi\u011fi olay\u0131 k\u0131nad\u0131ysa da Beyaz Saray daki bas\u0131n toplant\u0131s\u0131n\u0131 dinleyenlerden biri Soros! Kodese at\u0131n! diye ba\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 zaman anlaml\u0131 anlaml\u0131 g\u00fcl\u00fcmsedi. Sonunda zarflarla ilgili olarak Cesar Sayoc ad\u0131nda 56 ya\u015f\u0131nda Floridal\u0131 biri tutukland\u0131. Komplo teoricileri bu ki\u015finin asl\u0131nda Cumhuriyet\u00e7i olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrmeye ba\u015flad\u0131. Fakat eski bir i\u015f arkada\u015f\u0131 bana bizzat Sayoc un, \u00fczerinde Trump yanl\u0131s\u0131 \u00e7\u0131kartmalar bulunan minib\u00fcs\u00fcyle pizza da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve m\u00fc\u015fterilerin evlerinde Demokratlar\u0131n afi\u015flerini g\u00f6r\u00fcrse onlarla tart\u0131\u015fmaya girdi\u011fini anlatt\u0131: Onun i\u00e7in her\u015fey bir komploydu. George Soros un hepsinin arkas\u0131ndaki ki\u015fi oldu\u011funa inan\u0131yordu. Soros Demokrat Parti yi sat\u0131n alm\u0131\u015ft\u0131 ve Amerika Birle\u015fik Devletleri nde ters giden ne varsa onun oda\u011f\u0131nda Soros vard\u0131. Sayoc un sosyal medya hesaplar\u0131 da onunla ilgili \u00f6nemli bilgiler veriyordu. George Soros un posta kutusuna bombal\u0131 zarf kondu\u011funda Sayoc D\u00fcnya George Soros un yaratt\u0131\u011f\u0131 deh\u015fetin bilincine var\u0131yor yaz\u0131l\u0131 bir afi\u015fi sosyal medyaya koymu\u015ftu. BBC Sayoc D\u00fcnya George Soros un yaratt\u0131\u011f\u0131 deh\u015fetin bilincine var\u0131yor yaz\u0131l\u0131 bir afi\u015fi tweetlemi\u015fti. Sayoc, mahkemede adam \u00f6ld\u00fcrmeye ya da yaralamaya te\u015febb\u00fcs de dahil hakk\u0131ndaki 65 farkl\u0131 su\u00e7lamay\u0131 kabul etti ve 20 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131. Trump kar\u015f\u0131tlar\u0131na yollanan bombal\u0131 paket soru\u015fturmas\u0131nda bir ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131 Hay\u0131rsever i\u015fadam\u0131ndan k\u00fcresel komplonun arkas\u0131ndaki k\u00f6t\u00fc adam a Soros \u0130ngiltere de 1992 de Merkez Bankas\u0131 n\u0131 \u00e7\u00f6kerten adam olarak tan\u0131n\u0131yor. Di\u011fer d\u00f6viz spek\u00fclat\u00f6rleriyle birlikte b\u00fcy\u00fck miktarda sterlini ucuzken al\u0131p pahalan\u0131nca satmak suretiyle paran\u0131n de\u011ferinde b\u00fcy\u00fck oynamalara yol a\u00e7m\u0131\u015f, sonunda \u0130ngiltere, Avrupa Birli\u011fi i\u00e7inde kurlar\u0131 belirleyen mekanizmadan \u00e7\u0131kmak zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131. Bu s\u00fcre\u00e7te Soros 1 milyar sterlin kar etti. \u0130kinci D\u00fcnya Sava\u015f\u0131 s\u0131ras\u0131nda soyk\u0131r\u0131mdan kurtulan Yahudi as\u0131ll\u0131 bir Macar g\u00f6\u00e7meni olan Soros un d\u00f6viz spek\u00fclasyonundan toplam 44 milyar dolarl\u0131k bir servet yapt\u0131\u011f\u0131 tahmin ediliyor. \u0130lgin\u00e7 olan Soros un bu servetin \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131n\u0131 d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 yerlerindeki binlerce sa\u011fl\u0131k, e\u011fitim, insan haklar\u0131 ve demokrasi projesi i\u00e7in harcamas\u0131yd\u0131. - Getty Images Soros 1993 y\u0131l\u0131nda Moskova dayken 1979 y\u0131l\u0131nda olu\u015fturdu\u011fu A\u00e7\u0131k Toplum Vak\u0131flar\u0131 \u015fu anda 120 yi a\u015fk\u0131n \u00fclkede faaliyet g\u00f6steriyor. A\u00e7\u0131k Toplum Vakf\u0131: Ne zaman kuruldu, T\u00fcrkiye de hangi \u00e7al\u0131\u015fmalara imza att\u0131? Fakat liberal demokrasi yi geli\u015ftirme hedefli bu dev faaliyet a\u011f\u0131 kendisini bir yandan da komplo teorilerinin oda\u011f\u0131na oturtuyor. George Soros hakk\u0131ndaki komplo teorileri ilk olarak 1990 lar\u0131n ba\u015flar\u0131nda ortaya at\u0131lmaya ba\u015flad\u0131. Fakat as\u0131l 2003 te Irak sava\u015f\u0131n\u0131 k\u0131namas\u0131 ve ABD de Demokrat Parti ye milyonlarca dolar ba\u011f\u0131\u015f yapmaya ba\u015flamas\u0131yla t\u0131rmand\u0131. O zaman bu zamand\u0131r Amerikan sa\u011f\u0131ndaki yorumcular ve siyaset\u00e7ilerin Soros nefreti h\u0131zla b\u00fcy\u00fcyor ve iddialar\u0131n \u00e7o\u011fu ger\u00e7eklere dayanm\u0131yor. Donald Trump \u0131n se\u00e7im zaferi ard\u0131ndan Soros hakk\u0131ndaki salvolar yeni ve tehlikeli bir d\u00fczeye eri\u015fti. - Getty Images ABD de Charlottesville de beyaz \u0131rk\u0131n \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne inanan \u0131rk\u00e7\u0131lar\u0131n bir g\u00f6sterisi Charlottesville iddialar\u0131 2017 y\u0131l\u0131nda Trump \u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 8. ay\u0131nda, Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde neo naziler me\u015faleli bir gece y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc yapt\u0131lar. Kar\u015f\u0131 g\u00f6stericiler ile giri\u015ftikleri \u00e7at\u0131\u015fmalar s\u0131ras\u0131nda, bir \u0131rk\u00e7\u0131 arac\u0131n\u0131 kalabal\u0131\u011f\u0131n i\u00e7ine s\u00fcrd\u00fc ve 32 ya\u015f\u0131ndaki Heather Heyer i ezerek \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. ABD li sa\u011fc\u0131 \u00e7evrelerde k\u0131sa s\u00fcre sonra bu \u015fiddetin Soros taraf\u0131ndan Ba\u015fkan Trump \u0131n itibar\u0131n\u0131 zedelemek amac\u0131yla \u00f6rg\u00fctlendi\u011fi iddialar\u0131 yay\u0131lmaya ba\u015fland\u0131. Bu iddialara g\u00f6re komplonun oda\u011f\u0131nda Brennan Gilmore adl\u0131 biri vard\u0131. Arac\u0131n \u0131rk\u00e7\u0131lara kar\u015f\u0131 g\u00f6steri yapan toplulu\u011fun \u00fczerine s\u00fcr\u00fclmesini videoya \u00e7eken ki\u015fi oydu. Sa\u011fc\u0131 radyo sunucusu Alex Jones Gilmore a Soros taraf\u0131ndan Ba\u015fkan Trump \u0131n devrilmesine y\u00f6nelik derin devlet operasyonunun bir par\u00e7as\u0131 olarak y\u0131lda 320 bin dolar \u00f6dendi\u011fini iddia etti. Fakat iddia edilen ba\u011flant\u0131 \u00e7ok ku\u015fkuluydu. Soros, videoyu \u00e7eken Gilmore un yan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, Demokrat Virginia vali aday\u0131 Tom Perriello nun se\u00e7im kampanyas\u0131na 500 bin dolar ba\u011f\u0131\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Ama bunun \u00f6tesinde Soros ya da A\u00e7\u0131k Toplum Vakf\u0131 n\u0131n herhangi bir \u015fekilde Charlottesville deki \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131k kar\u015f\u0131tlar\u0131n\u0131 protestoya sevketti\u011fi ya da onlara para \u00f6dedi\u011fine ili\u015fkin bir kan\u0131t yoktu. Gilmore hi\u00e7 bir zaman Soros dan hi\u00e7 bir \u00f6deme almam\u0131\u015ft\u0131 ve hakk\u0131nda bu iddialar\u0131 ortaya atan sunucu Alex Jones ve di\u011fer ki\u015filer hakk\u0131nda kendisine iftira ettikleri gerek\u00e7esiyle dava a\u00e7t\u0131. - Getty Images Charlottesville de ya\u015fanan olayda bir ki\u015fi \u0131rk\u00e7\u0131lar taraf\u0131ndan \u00fczerine araba s\u00fcr\u00fclerek \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc Ge\u00e7en y\u0131l ya\u015fananlardan bu yana Soros a y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar yo\u011funla\u015farak devam etti. G\u00f6\u00e7men konvoyu komplosu iddialar\u0131 Ge\u00e7en sonbaharda tam da Cumhuriyet\u00e7ilerin Kongre deki denetiminin zay\u0131flamas\u0131yla sonu\u00e7lanabilecek Kongre ara se\u00e7imleri \u00f6ncesinde Honduras dan binlerce g\u00f6\u00e7menden olu\u015fan dev bir konvoy ABD s\u0131n\u0131r\u0131na do\u011fru ilerlemeye ba\u015flad\u0131. G\u00f6\u00e7menlerin hareketlenmesi hemen Soros a ba\u011fland\u0131. Fox Haber defalarca Soros un a\u00e7\u0131k s\u0131n\u0131r ve s\u0131n\u0131rs\u0131z g\u00f6\u00e7 politikalar\u0131 g\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcne ili\u015fkin iddialar yay\u0131nlad\u0131. Cumhuriyet\u00e7i eski Kongre \u00fcyesi Jack Kingston bana Bu \u00e7ok \u00f6rg\u00fctl\u00fc bir \u015fey ve arkas\u0131nda biri var. Biri bunu finanse ediyor ve bu tam da George Soros un kar\u0131\u015fabilece\u011fi t\u00fcrden bir i\u015f diye konu\u015ftu. Ba\u015fkan Trump da iddialara, Honduras ta insanlara ABD s\u0131n\u0131r\u0131na y\u0131\u011f\u0131lmalar\u0131 i\u00e7in para da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi\u011fi iddia edilen bir video tweetleyerek kat\u0131ld\u0131 ve bu i\u015fin arkas\u0131nda Soros un olabilece\u011fini ima etti. Beyaz Saray \u0131n \u00f6n\u00fcnde G\u00f6\u00e7 kervan\u0131n\u0131 Soros mu finanse ediyor? \u015feklindeki bir soruyu Hi\u00e7 \u015fa\u015f\u0131rmam. Bir \u00e7ok ki\u015fi b\u00f6yle oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor diye yan\u0131tlad\u0131. Ge\u00e7en y\u0131l Honduras tan ABD s\u0131n\u0131r\u0131na y\u00fcr\u00fcyen g\u00f6\u00e7menlerden Cindy Jerezano ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm. Kendisine kimsenin para teklif etmedi\u011fini, Honduras dan s\u0131n\u0131rdaki San Diego kasabas\u0131na giden 3bin kilometrelik bu yolculu\u011fa kendi iradesiyle \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. - Getty Images Hondurasl\u0131 g\u00f6\u00e7menler ge\u00e7en y\u0131l ABD s\u0131n\u0131r\u0131na varmak i\u00e7in Guatemala dan Meksika ya ge\u00e7erken Cindy, ABD ye ula\u015ft\u0131\u011f\u0131nda San Diego Katolik kilisesine ba\u011fl\u0131 bir yard\u0131m kurulu\u015fundan destek g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatt\u0131. Yard\u0131m kurulu\u015funun m\u00fclteci ve g\u00f6\u00e7men hizmetleri b\u00f6l\u00fcm\u00fc ba\u015fkan\u0131 Nadine Toppozada ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm. Kendileriyle \u00e7al\u0131\u015fan avukatlar\u0131n m\u00fcltecilerle ayr\u0131nt\u0131l\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 fakat, hi\u00e7 kimsenin kendilerine Soros tan bahsetmedi\u011fini, g\u00f6\u00e7 hareketiyle Soros un ilgisi bulundu\u011funa dair hi\u00e7 bir kan\u0131ta rastlamad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Dahas\u0131, Trump taraf\u0131ndan kan\u0131t diye tweetlenen videonun da hileli oldu\u011fu k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Yay\u0131nland\u0131ktan sadece bir ka\u00e7 saat sonra gazeteciler bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin Honduras de\u011fil Guatemala da \u00e7ekildi\u011fini ve dikkatle incelendi\u011finde yard\u0131m g\u00f6revlisi oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen ki\u015filerden en az birinin silahl\u0131 oldu\u011funu ortaya \u00e7\u0131kard\u0131lar. Asl\u0131nda g\u00f6\u00e7menlerin yolculu\u011funun tamam\u0131 filme al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. Yerel yard\u0131m kurulu\u015flar\u0131n\u0131n g\u00f6\u00e7menlere yard\u0131m etti\u011fi g\u00f6r\u00fclebiliyordu. Fakat kay\u0131tlarda Soros kaynakl\u0131 bir yard\u0131m faaliyeti yoktu. 27 Ekim 2018 tarihinde, g\u00f6\u00e7men kervan\u0131yla ilgili ilk komplo teorileri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131ktan bir ka\u00e7 g\u00fcn, Soros un evine boru bombal\u0131 zarf b\u0131rak\u0131ld\u0131ktan ise be\u015f g\u00fcn sonra, bir makinal\u0131 t\u00fcfek ve \u00fc\u00e7 tabanca ku\u015fanm\u0131\u015f beyaz bir Amerikal\u0131, Pittsburgh daki bir sinagoga girerek ate\u015f a\u00e7t\u0131 ve 11 Yahudi yi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Bu, ABD tarihinin Yahudileri hedefleyen en kanl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131yd\u0131 ve George Soros hakk\u0131ndaki komplo teorilerine saplant\u0131l\u0131 bir adam taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015fti. - Getty Images Pittsburgh daki Ya\u015fam A\u011fac\u0131 sinagogundaki katliamda \u00f6lenler i\u00e7in yap\u0131lan bir anma t\u00f6reni Silahl\u0131 sald\u0131r\u0131n\u0131n faili Robert Bowers \u0131n sosyal medya hesaplar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015flerini a\u00e7\u0131k\u00e7a ortaya koyuyordu. Bowers beyaz soyk\u0131r\u0131m adl\u0131 Yahudi d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131na dayal\u0131 karanl\u0131k bir komplo teorisine inan\u0131yordu. Bu teoriye g\u00f6re beyazlar yava\u015f yava\u015f g\u00f6\u00e7menlerle ikame ediliyordu ve zaman i\u00e7inde yok edilmeleri hedefleniyordu. Charlottesville deki neo-Nazilerin Yahudiler bizim yerimizi alamayacak slogan\u0131n\u0131n ard\u0131nda yatan da bu inan\u0131\u015ft\u0131, ve bu plan\u0131n arkas\u0131ndaki k\u00f6t\u00fc adam \u0131n George Soros oldu\u011funa inan\u0131l\u0131yordu. G\u00f6d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcm Network Contagion adl\u0131 Amerikan ara\u015ft\u0131rma enstit\u00fcs\u00fcn\u00fcn ba\u015fkan\u0131 Joel Finkelstein, Bowers \u0131n Soros tan Beyaz soyk\u0131r\u0131m\u0131n\u0131 finanse eden ve bas\u0131n\u0131 kontrol eden Yahudi diye s\u00f6z etti\u011fi, Soros u ABD deki silah kar\u015f\u0131t\u0131 lobiyi ve s\u0131n\u0131rlar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 destekleyen bir ki\u015fi olarak tarif etti\u011fi bir sosyal medya iletisini g\u00f6sterdi. Hedef oldu\u011fu di\u011fer \u00fclkeler \u0130ktidar \u00e7evreleri ve sa\u011f odaklarda George Soros nefretinin yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00fclkeler aras\u0131nda Ermenistan, Avustralya, Honduras, Filipinler, Rusya ve daha niceleri var. T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan da ge\u00e7en y\u0131l Macar Yahudisi diye tan\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 Soros u Gezi Park\u0131 g\u00f6sterilerinin ve genel olarak \u00fclkeyi b\u00f6lmeye y\u00f6nelik bir komplonun ard\u0131nda olmakla su\u00e7lad\u0131. Soros a hangi \u00fclkede ne su\u00e7lamalar y\u00f6neltiliyor? Mahkeme Osman Kavala n\u0131n tutuklu\u011funun devam\u0131na karar verdi - AFP \u0130talya da eski ba\u015fbakan yard\u0131mc\u0131s\u0131 Matteo Salvini Soros u \u00fclkeyi g\u00f6\u00e7menlerle doldurmaya \u00e7al\u0131\u015fmak ile su\u00e7lam\u0131\u015f \u00e7\u00fcnk\u00fc k\u00f6le seviyor dedi. \u0130ngiltere de g\u00f6\u00e7men kar\u015f\u0131t\u0131 sa\u011fc\u0131 Brexit Partisi lideri Nigel Farage Soros un insanlar\u0131 Avrupa y\u0131 i\u015fgale te\u015fvik etmek ile su\u00e7lam\u0131\u015f ve bunun bir \u00e7ok a\u00e7\u0131dan Bat\u0131 D\u00fcnyas\u0131 na y\u00f6nelik en b\u00fcy\u00fck tehdit oldu\u011funu s\u00f6yledi. Fakat Soros d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n di\u011fer b\u00fct\u00fcn \u00fclkelerin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ti\u011fi bir \u00fclke var: Soros un okullarda bedava yemek da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 ve insan haklar\u0131 projelerine, hatta \u00fcniversite kurmaya milyonlarca dolar harcad\u0131\u011f\u0131, do\u011fum yeri Macaristan. Ba\u015fbakan Viktor Orban ve milliyet\u00e7i pop\u00fclist h\u00fck\u00fcmeti Soros un Macaristan a g\u00f6\u00e7menleri y\u0131\u011farak \u00fclkeyi y\u0131k\u0131ma u\u011fratmaya y\u00f6nelik gizli bir plan\u0131n pe\u015finde oldu\u011funu ileri s\u00fcr\u00fcyor. Getty Images Macaristan daki bu afi\u015fte Macarlar diyor ki: Son g\u00fclen Soros olmayacak diyor A\u00e7\u0131k Toplum Vakf\u0131 ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 Leonard Benardo, bunun apa\u00e7\u0131k bir yalan oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor: Bu bir yalan. Ne George Soros ne de A\u00e7\u0131k Toplum Vakf\u0131 s\u0131n\u0131rlar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 savunuyor. Macaristan \u0131n iktidar partisi Fidesz in Avrupa Halk Partisi \u00fcyeli\u011fi neden ask\u0131ya al\u0131nd\u0131? Macaristan da g\u00f6stericiler ne talep ediyor? Fakat bu t\u00fcr a\u00e7\u0131klamalar Macaristan h\u00fck\u00fcmetinin \u00e7izgisini etkilemiyor. H\u00fck\u00fcmet Son g\u00fclen Soros olmayacak medya kampanyas\u0131na 100 milyon euro harcad\u0131 ve Soros a Dur De ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi kanunlarla ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menlere yard\u0131m etmeyi su\u00e7 haline getirdi, g\u00f6\u00e7menleri te\u015fvik etti\u011fini \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc kurulu\u015flara ek vergiler getirdi. Macar h\u00fck\u00fcmet s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Zoltan Kovacs bana, Soros imparatorlu\u011funa son yirmi y\u0131ld\u0131r milyarlarca dolar gidiyor. Bu b\u00fcy\u00fck para ve hi\u00e7 kimse bu kadar paran\u0131n ko\u015fulsuz, ama\u00e7s\u0131z ak\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnecek kadar naif olamaz dedi. - Getty Images Macaristan 2015 y\u0131l\u0131nda g\u00f6\u00e7menleri engellemek i\u00e7in s\u0131n\u0131rlar\u0131na kesici tel d\u00f6\u015fedi Soros taraf\u0131ndan kurulan Avrupa Merkez \u00dcniversitesi rekt\u00f6r\u00fc, liberal yazar Michael Ignatieff Orban h\u00fck\u00fcmeti Soros un bir numaral\u0131 halk d\u00fc\u015fman\u0131 ilan etmeye karar verdi diye \u00f6zetliyor. Neden Soros? Bu karar\u0131 anlamak i\u00e7in yine ABD nin New York eyaletine d\u00f6nmemiz gerekiyor. Viktor Orban 2013 y\u0131l\u0131nda yeniden se\u00e7ime girmeden \u00f6nce, efsanevi Amerikal\u0131 siyasi dan\u0131\u015fman Arthur Finkelstein e (Yaz\u0131da s\u00f6z\u00fc ge\u00e7en Joel Finkelstein ile akrabal\u0131\u011f\u0131 yok) ba\u015fvurdu. Finkelstein \u0131n Irvington da yani Soros un New York eyaletindeki malikanesine 20 kilometre mesafede, bir kuaf\u00f6r\u00fcn \u00fcst kat\u0131nda, k\u00fc\u00e7\u00fck bir ofisi vard\u0131. 2017 de \u00f6len Finkelstein, Donald Trump, baba George Bush, Ronald Reagan ve Richard Nixon un ba\u015fkanl\u0131k kampanyalar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131 ve Amerikan siyasetinde liberal kelimesini siyasi hakarete d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcren ki\u015fi olarak \u00fcn yapm\u0131\u015ft\u0131. \u0130sve\u00e7 te yay\u0131nlanan Das Magazin dergisinden gazeteci Hannes Grassegger, Finkelstein \u0131n siyasete Finkel D\u00fc\u015f\u00fcncesi diye adland\u0131r\u0131lan yeni bir tarz getirdi\u011fini yaz\u0131yor. M\u00fckemmel bir d\u00fc\u015fman se\u00e7mek Arthur Finkelstein daima \u015funu s\u00f6ylerdi: Taliban la u\u011fra\u015fma, Usame bin Ladin le u\u011fra\u015f. Yani ki\u015fiselle\u015ftirmek gerekiyordu. M\u00fckemmel bir d\u00fc\u015fman profili se\u00e7ip bu ki\u015fiye t\u00fcm kuvvetinizle y\u00fckleniyordunuz. \u00d6yle ki insanlar bu ki\u015fiden korkar oluyordu. Finkelstein kendi aday\u0131n\u0131n politikalar\u0131n\u0131 anlatmaya hi\u00e7 girmemek gerekti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrd\u00fc, \u00e7\u00fcnk\u00fc bunun bir \u00f6nemi yoktu. Finkelstein, Viktor Orban \u0131n Macaristan da yeniden ba\u015fbakan se\u00e7ilebilmesinin en iyi yolunun bir d\u00fc\u015fman bulmak oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc. Soros u \u00f6nerdi ve bu m\u00fckemmel bir se\u00e7imdi. Grassegger Sa\u011f Soros dan nefret etti \u00e7\u00fcnk\u00fc Yahudi ydi. En soldakiler de ondan nefret etti \u00e7\u00fcnk\u00fc kapitalistti diyor. \u0130lgin\u00e7 olan bu Yahudi komplosu teorisinin arkas\u0131nda kendisi de Yahudi olan Arthur Finkelstein in bulunmas\u0131yd\u0131. Orban, Finkelstein \u0131n tavsiyelerini harfiyyen yerine getirdi, hatta daha ileri gitti. 2018 genel se\u00e7imlerinden \u00f6nce Soros u yeniden g\u00fcndeme getiren Orban \u015f\u00f6yle konu\u015fuyordu: Bizden \u00e7ok farkl\u0131 bir d\u00fc\u015fmanla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yay\u0131z. A\u00e7\u0131kta de\u011fil, saklan\u0131yor. A\u00e7\u0131k konu\u015fmuyor, kurnaz. D\u00fcr\u00fcst de\u011fil ama prensipleri de yok. Ulusal de\u011fil uluslararas\u0131. \u00c7al\u0131\u015fmaya de\u011fil, d\u00f6viz spek\u00fclasyonuna inan\u0131yor. Vatan\u0131 yok ama b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyan\u0131n sahibi oldu\u011funu san\u0131yor. Orban bir kez daha ve ezici bir se\u00e7im zaferiyle iktidara geldi. Se\u00e7imden sonra Soros taraf\u0131ndan desteklenen kurumlara y\u00f6nelik bask\u0131lar yo\u011funla\u015ft\u0131. May\u0131s ay\u0131nda A\u00e7\u0131k Toplum Vakf\u0131 Macaristan daki \u015fubesini kapatt\u0131. 1930 lar\u0131n Yahudi d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 canland\u0131r\u0131l\u0131yor Michael Ignatieff Budape\u015fte deki Avrupa Merkez \u00dcniversitesi ni kapatmamak i\u00e7in direndi. 1944 de sadece iki ay i\u00e7inde yar\u0131m milyon Yahudi as\u0131ll\u0131 Macar vatanda\u015f\u0131n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Macaristan gibi bir \u00fclkede bu t\u00fcr Yahudi d\u00fc\u015fman\u0131 bir s\u00f6ylemin \u00e7ok tehlikeli oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor. Ignatieff, Soros kar\u015f\u0131t\u0131 kampanyay\u0131 1930 lar\u0131n Yahudi d\u00fc\u015fman\u0131 s\u00f6ylemlerinin b\u00fct\u00fcn ince detaylar\u0131yla yeniden canland\u0131r\u0131lmas\u0131 olarak de\u011ferlendiriyor: Tam bir fantezi bu. 21. y\u00fczy\u0131l polikas\u0131 bu i\u015fte. Bir d\u00fc\u015fman\u0131n yoksa hemen yarat ve onu oldu\u011funca g\u00fc\u00e7l\u00fc g\u00f6ster ve bingo! Taban\u0131n harekete ge\u00e7iyor ve se\u00e7imi kazan\u0131yorsun. Soyk\u0131r\u0131m olmad\u0131 diyen birine kar\u015f\u0131 \u0130ngiltere mahkemelerinde a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 davay\u0131 kazanan Profes\u00f6r Deborah Lipstadt da a\u015f\u0131r\u0131 sa\u011f h\u00fck\u00fcmetlerin s\u00f6ylemlerinin \u00e7ok kayg\u0131 verici oldu\u011fu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc payla\u015f\u0131yor. Bu t\u00fcr s\u00f6ylemler beni deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor. Eskiden karanl\u0131k k\u00f6\u015felerde, barlarda duyabilece\u011finiz t\u00fcrden \u015feyleri politikac\u0131lar, ulusal liderlerden duyuyorsunuz. Bu dilin bu \u015fekilde kullan\u0131lmas\u0131 \u015fok edici.