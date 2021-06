Everest'e tırmanma filmi 0:00 / 0:00

İngiliz George Herbert Leigh Mallory ile ekbiniin Everest'e tırmanma mücadelisini konu edinecek olan filmde İngiliz George Herbert Leigh Mallory ile ekbiniin Everest'e tırmanma mücadelisini konu edinecek olan filmde Ewan McGregor başrolde yer alacak. Mallory, 1924'teki tırmanma sırasında arkadaşı Andrew Irvine ile birlikte dağda kaybolmuştubaşrolde yer alacak. Mallory, 1924'teki tırmanma sırasında arkadaşı Andrew Irvine ile birlikte dağda kaybolmuştu

HABERTURK.COM

İngiliz George Herbert Leigh Mallory, Birleşik Krallık'ın 1920'lerde Everest Dağı'na düzenlediği ilk üç keşif gezisinde yer aldı. Mallory, 1924'te düzenlenen Everest Dağı tırmanışında arkadaşı Andrew Irvine ile birlikte dağın kuzeydoğu kesiminde kayboldu.

Ewan McGregor, Doug Liman'ın yöneteceği, George Herbert Leigh Mallory'nin Everest'in zirvesine ulaşmak için gerçekleştirdiği ilk tırmanışlarda yer alan ekibin hikâyesinin anlatılacağı filmin başrolünde yer alacak.

Daha önce 'The Bourne Identity', 'Mr. & Mrs. Smith', 'Edge of Tomorrow' gibi filmlere imza atmış olan ve Tom Cruise ile Elon Musk ortaklığında uzayda çekilecek ilk filmin de yönetmen koltuğunda oturan Doug Liman'ın çekeceği Everest filminin oyuncu kadrosunda, Mark Strong ve Sam Heughan gibi isimler McGregor'a eşlik edecek. Jeffrey Archer'ın Paths of Glory eserinde ilham alınarak uyarlanan ve Sheldon Turner'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin çekimlerine 2022'nin kış aylarında başlanacak.