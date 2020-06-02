George Floyd’a İdlib’in harabelerinde "nefes verdiler"

AA

İdlib'in Binniş ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki grafiti sanatçısı Aziz Esmer, ününü, Esed rejiminin bombardımanında yıkılan evlerin duvarlarına Suriye ve dünya gündemindeki konuları çizerek kazandı.

Esmer, bu sefer, Binneş'te hasar gören bir evin duvarına, ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde bir polis tarafından ensesine dakikalarca basılarak öldürülen George Floyd'un resmini çizdi.

Havadan drone ile görüntülenen grafitide, İngilizce George Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadının yanı sıra "Irkçılığa hayır" ifadesi yer aldı.

Sanatçı Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de siyahi vatandaşlara karşı artan ırkçı eylemleri kınadı ve dayanışmasını göstermek amacıyla bu resmi çizdiğini söyledi.

Dünyada işlenen katliamların ve zulmün son bulmasını dileyen Esmer, "Uluslararası toplum, 10 yıldır Suriyelilere karşı işlenen cinayetlere sessiz kalıp bizi hayal kırıklığına uğrattı ancak insani görevimiz gereği ve biz barış ve sevgi savunucusu olduğumuz için dünyadaki insani konulara destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

,Eşref Musa,Ahmad Wais