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ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd 'un boğulma sonucu öldüğü açıklandı.

Bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsiye göre George Floyd'un, boğulma sonucu öldüğü açıklandı.

Daha önce Eric Garner'ın cesedini de inceleyen bir doktorun yaptığı otopsi sonucuna göre, polis memurlarının baskısı sonucu Floyd'un beynine giden kan kesildi ve nefes alması imkansız hale geldi.

Yetkili, Derek Chauvin'e karşı üçüncü derece cinayet suçlamasının birinci derece cinayete yükseltilmesini ve diğer polisin de suçlanmasını istedi.

İlk otopsi sonucu Minneapolis'te açıklandı.

FLOYD'UN AİLESİNDEN PROTESTOCULARA ÇAĞRI

Öte yandan Terrence Floyd, kardeşi George Floyd’un Minneapolis’te bir hafta önce öldürüldüğü ve şimdi taziye alanına dönüştürülen olay yerine gitti.

Oldukça duygulandığı gözlenen Terrence Floyd, burada diz çökerek dua etti.

Protestoculardan barışçıl kalmalarını isteyen Floyd, kardeşinin onun adına şiddet eylemlerinin düzenlenmesini istemeyeceğini ve bunların kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi.

Floyd, “Benim ailem barışçıl bir aile. Benim ailem Tanrı’dan korkar” dedi.