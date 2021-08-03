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George Clooney selden zarar gören komşularının evlerini temizledi - Magazin haberleri

George Clooney selden zarar gören komşularının evlerini temizledi

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'yı vuran ve çok sayıda kişiyi evsiz bırakan selden, dünyaca ünlü oyuncu George Clooney ile avukat eşi Amal Clooney ve ikiz çocukları da etkilenmişti. Como Gölü kıyısında malikanesi bulunan Clooney, yerel halk kadar çok zarar görmese bile sel felaketinin ardından kalan izleri temizlemek için komşularına yardım etti

03.08.2021 - 13:31 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İtalya'nın Como Gölü bölgesinde evi olan Hollywood yıldız George Clooney, selden etkilenen komşuları için harekete geçti.

    72 saat süren yoğun yağışın ardından gelen su baskınından yerel halk kadar çok zarar görmeyen Clooney, felaketin ardından kalan izleri temizlemek için komşularına yardım etti.

  • "DAHA FAZLA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

    İtalyan televizyon kanalı RAI'ye konuşan 60 yaşındaki oyuncu, Laglio şehrinde selden zarar görenlere daha fazla yardım etmek istediğini söyledi.

  • "BU DAYANIKLI BİR ŞEHİR"

    "Düşündüğümden çok daha kötüydü. Cernobbio'daki durum ciddi. Valiyle görüştüm, yapılacak çok iş var ve milyonlarca dolar gerekiyor. Ama bu şehir güçlüdür." diyen George Clooney, "Şehir yeniden ayağa kalkacak ve eskisinden daha iyi olacaktır. Bu, dayanıklı bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

  • İtalyan basınında yer alan haberlere göre; sel ve onunla birlikte gelen çamur ve enkaz yığını, Clooney ailesinin malikanesinin ön kapısını kullanılmaz hale getirdi. Su baskını, ünlü oyuncunun birinci kattaki balkonuna kadar ulaştığı bildirilmişti.

  • İNGİLTERE'DEKİ EVLERİ DE SULAR ALTINDA KALMIŞTI

    George Clooney ve Amal Clooney daha önce de selden etkilenmişti. Geçtiğimiz yıl ünlü çiftin, İngiltere Berkshire'daki 12 milyon sterlin değerindeki malikanesi de Dennis Kasırgası'ndan etkilenip su baskınından zarar görmüştü.

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