"BU DAYANIKLI BİR ŞEHİR"

"Düşündüğümden çok daha kötüydü. Cernobbio'daki durum ciddi. Valiyle görüştüm, yapılacak çok iş var ve milyonlarca dolar gerekiyor. Ama bu şehir güçlüdür." diyen George Clooney, "Şehir yeniden ayağa kalkacak ve eskisinden daha iyi olacaktır. Bu, dayanıklı bir şehirdir." ifadelerini kullandı.