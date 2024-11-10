George Clooney seçim yenilgisinden sorumlu tutulunca siyasetten geri adım atmaya karar verdi

Oscar ödüllü oyuncunun, tepkilerden dolayı cesaretinin kırıldığını söyleyen George Clooney'ye yakın bir kaynak, Daily Mail'e konuşarak; "George, Kamala'nın kaybetmesi nedeniyle aldığı tepkinin hiçbir şekilde haklı olmadığını düşünüyor. Yenilginin günah keçisi haline getirilmeye çalışılmasının tamamen haksızlık olduğunu düşünüyor. Demokrat Parti'yi destekledi, onlara çok fazla zaman ve para yatırdı. Ancak şimdilik geri adım atacak. Kendisini çok cesaretsiz hissediyor" dedi.

"George köşe yazısını yazarken 'Biden başkan olmaya uygun değil, Kamala'yı seçin' demedi. Demokratlar Kamala'nın üzerine atladılar ve birkaç gün içinde o aday oldu" diyen kaynak, "George, bir adım geri atıp seçeneklerine bakmaları gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden onu hemen onaylamadı” ifadesini kullandı.