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        Haberler Dünyadan George Clooney seçim yenilgisinden sorumlu tutulunca siyasetten geri adım atmaya karar verdi - Magazin haberleri

        George Clooney seçim yenilgisinden sorumlu tutulunca siyasetten geri adım atmaya karar verdi

        George Clooney, Kamala Harris'in yenilgisi sonrası 'günah keçisi' ilan edilmesiyle siyasetten uzak kalma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:33
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        • 1

          George Clooney, Kamala Harris'in ABD başkanlık seçimini kaybetmesi sonrası öfkeli Demokratlar tarafından 'günah keçisi' ilan edilmesinin ardından siyasetten uzaklaşmaya karar verdi.

          63 yaşındaki Hollywood yıldızı, Joe Biden'ın başkan adaylığından vazgeçmemesinin Demokratların yenilgisine mal olacağına dair sert bir yazı kaleme aldıktan sonra Harris'e desteğini göstermiş, ancak tüm bunlar Donald Trump'ın tarihi zaferini engellemeye yetmemişti.

          George Clooney o zamandan beri Demokratlar tarafından seçim sırasındaki nüfuzu nedeniyle eleştirildi ve bazıları Harris'in kaybının Clooney'nin hatası olduğunu iddia etti. Seçim sonrası sosyal medyada, "Hepsi George Clooney'nin suçu!", "Şimdi mutlu musun George Clooney" gibi suçlayıcı yorumlar yapıldı.

        • 2

          Oscar ödüllü oyuncunun, tepkilerden dolayı cesaretinin kırıldığını söyleyen George Clooney'ye yakın bir kaynak, Daily Mail'e konuşarak; "George, Kamala'nın kaybetmesi nedeniyle aldığı tepkinin hiçbir şekilde haklı olmadığını düşünüyor. Yenilginin günah keçisi haline getirilmeye çalışılmasının tamamen haksızlık olduğunu düşünüyor. Demokrat Parti'yi destekledi, onlara çok fazla zaman ve para yatırdı. Ancak şimdilik geri adım atacak. Kendisini çok cesaretsiz hissediyor" dedi.

          "George köşe yazısını yazarken 'Biden başkan olmaya uygun değil, Kamala'yı seçin' demedi. Demokratlar Kamala'nın üzerine atladılar ve birkaç gün içinde o aday oldu" diyen kaynak, "George, bir adım geri atıp seçeneklerine bakmaları gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden onu hemen onaylamadı” ifadesini kullandı.

        • 3

          "BU BAŞKANLA KAZANAMAYACAĞIZ"

          George Clooney, temmuz ayında New York Times için bir yazı kaleme almış ve 81 yaşındaki Joe Biden'ı başkanlık kampanyasını bırakmaya çağırmıştı. Ünlü oyuncu, "Bu başkanla kasım ayında kazanamayacağız" demişti.

          "Biden'ı seviyorum ama yeni bir adaya ihtiyacımız var" başlıklı bir yorum yazısı hazırlayan Clooney, Biden'ın son dört yılda birçok savaşı kazandığını ancak "kazanamayacağı tek savaşın zamana karşı savaş olduğunu" ifade etmişti.

        • 4

          George Clooney, Joe Biden'ı adaylıktan çekilmeye çağırdığı yazısını; "Joe Biden bir kahraman. 2020'de demokrasiyi kurtardı. 2024'te de aynı şeyi yapması için ona ihtiyacımız var" sözleriyle sonlandırmıştı.

          Artan baskılar üzerine Joe Biden'ın 21 Temmuz'da adaylıktan çekildiğini açıklaması sonrası George Clooney, Biden'ı özverisinden dolayı övmüştü.

          Bu tarihten itibaren Kamala Harris, Donald Trump'ı yenmek için 107 günlük bir kampanyaya başlamak zorunda kalmıştı. Ancak kampanya, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle sonuçlanmıştı.

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